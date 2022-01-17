Правительство Омской области назначило заседание оперштаба на 20 января

В России началась пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом «омикрон». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В региональном правительстве объявили о новой дате заседания оперштаба. Назначено оно на четверг, 20 января. Начало традиционно в 16.00

- На повестке – обсуждение текущей эпидемиологической ситуации и действующих ограничительных мер, - говорится в сообщении.

Можно предположить, что главным вопросом заседания профильных структур станет резкое увеличение заболеваемости. И мер ее предотвращения. Ведь ежедневные показатели увеличиваются как минимум на два десятка человек. Согласно данным регионального минздрава, накануне выявлено 265 новых пациентов. Это на 23 человека больше, чем днём ранее. К слову, такая отрицательная статистика складывается по всей стране.