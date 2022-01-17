Мэр Омска Сергей Шелест собирается заменить маршрутки на большие автобусы

Вместимость ЛиАЗ 529267 составляет 108 человек Фото: пресс-служба администрации города Омска

Большая вместимость и экологичность. Именно эти факторы станут ключевыми при закупке общественного транспорта для Омска. В планах избранного мэра Сергея Шелеста, при оптимизации маршрутной сети, сделать ставку на комфорт горожан.

- Нам надо уходить от огромного количества мелких маршруток, которые есть сейчас в городе и оптимизировать маршрутную сеть в целом, для того чтобы омичи могли удобно, безопасно и в тепле добираться в определённое время до определённого места и планировать, соответственно, свой день, - пояснил градоначальник.

Такое заявление Шелест сделал на презентации новых автобусов. Напомним, 51 единица появится на семи городских маршрутах. Весь транспорт работает на газе.

Но это еще не всё. В правительстве региона уже сформирована заявка на приобретение еще 72 аналогичных единиц транспорта в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Как отмечают региональные власти, благодаря автобусам, работающим на метане, а не на бензине, в Омске сократится совокупный объём выбросов.