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Общество17 января 2022 4:02

Омский аэропорт занял медиахолдингу правительства 15 млн рублей

В случае невыплаты воздушная гавань получит ДК Химик
Виктория КОВЕРНЕВА
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Проценты по займу составили менее 5%

Проценты по займу составили менее 5%

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Договор процентного займа и договор об ипотеке заключили ОАО «Омский аэропорт» и АО «Омские медиа». Согласно договору займа, аэропорт, на 85% от уставного капитала принадлежащий правительству региона, даёт 15 млн рублей медахолдингу. Последним регион владеет на 100%.

Во втором договоре - об ипотеке или залоге недвижимости - сказано, что 12 канал передает в залог принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, расположенное в ДК «Химик», оцененное в 85,67 млн руб. с НДС

В случае невыплаты «Омский аэропорт» сможет воспользоваться помещениями медийщиков.