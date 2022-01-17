Омский аэропорт занял медиахолдингу правительства 15 млн рублей

Проценты по займу составили менее 5% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Договор процентного займа и договор об ипотеке заключили ОАО «Омский аэропорт» и АО «Омские медиа». Согласно договору займа, аэропорт, на 85% от уставного капитала принадлежащий правительству региона, даёт 15 млн рублей медахолдингу. Последним регион владеет на 100%.

Во втором договоре - об ипотеке или залоге недвижимости - сказано, что 12 канал передает в залог принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, расположенное в ДК «Химик», оцененное в 85,67 млн руб. с НДС

В случае невыплаты «Омский аэропорт» сможет воспользоваться помещениями медийщиков.