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Общество16 января 2022 11:22

В Омске на Левобережье откроется ещё несколько ресторанов семьи Чащиных

Развитием одного из направлений займётся старший сын омского бизнесмена
Виктория КОВЕРНЕВА
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Одно из заведений будет работать по новосибирской франшизе. Фото: из открытых источников

Одно из заведений будет работать по новосибирской франшизе. Фото: из открытых источников

Фото: другой источник.

По информации сайта издания "Коммерческие вести" в марте-апреле в Омске появится новый ресторан "У Беллуччи круче". Заведение будет работать по новосибирской франшизе.

Как отметил сам глава семейства Юрий Чащин в ходе беседы с изданием, это будет заведение в стиле стрит-кэжуал – демократичное место с римской пиццей и вином.

Планируется, что ресторан будет работать и на вынос. Само ппомещение в три раза больше, чем в Новосибирске. В марте-апреле в той же локации на Левом берегу откроются второй МЯСОROOB и второй гастробуфет «Два поэта».