В Омске на Левобережье откроется ещё несколько ресторанов семьи Чащиных

Одно из заведений будет работать по новосибирской франшизе. Фото: из открытых источников
Фото: другой источник.
По информации сайта издания "Коммерческие вести" в марте-апреле в Омске появится новый ресторан "У Беллуччи круче". Заведение будет работать по новосибирской франшизе.
Как отметил сам глава семейства Юрий Чащин в ходе беседы с изданием, это будет заведение в стиле стрит-кэжуал – демократичное место с римской пиццей и вином.
Планируется, что ресторан будет работать и на вынос. Само ппомещение в три раза больше, чем в Новосибирске. В марте-апреле в той же локации на Левом берегу откроются второй МЯСОROOB и второй гастробуфет «Два поэта».