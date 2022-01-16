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Общество16 января 2022 9:28

Омские полицейские два часа пытались спасти лося

Животное запуталось в проводах на одной из трасс региона
Виктория КОВЕРНЕВА
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Спасали рогатого всем миром. Фото УМВД России по Омской области

Спасали рогатого всем миром. Фото УМВД России по Омской области

Два часа потребовалось инспекторам ГИБДД по Крутинскому району, чтобы высвободить лося, запутавшегося в проводах. Гибель обессилевшего животного избежали благодаря участию в развернувшейся спецоперации охотинспектора и неравнодушных автомобилистов.

Всё произошло на 389 км трассы Омск-Тюмень. Не дожидаясь прибытия спецтехники, дружной командой удалось высвободить лося.

- Около двух часов полицейский, охотинспектор и неравнодушные автолюбители боролись за жизнь беззащитного животного: обездвижили лося с помощью веревок и распутали провода, после чего он смог двигаться самостоятельно и убежал в лес – операция завершилась успешно, - рассказали в УМВД России по Омской области.