Омские полицейские два часа пытались спасти лося

Спасали рогатого всем миром. Фото УМВД России по Омской области

Два часа потребовалось инспекторам ГИБДД по Крутинскому району, чтобы высвободить лося, запутавшегося в проводах. Гибель обессилевшего животного избежали благодаря участию в развернувшейся спецоперации охотинспектора и неравнодушных автомобилистов.

Всё произошло на 389 км трассы Омск-Тюмень. Не дожидаясь прибытия спецтехники, дружной командой удалось высвободить лося.

- Около двух часов полицейский, охотинспектор и неравнодушные автолюбители боролись за жизнь беззащитного животного: обездвижили лося с помощью веревок и распутали провода, после чего он смог двигаться самостоятельно и убежал в лес – операция завершилась успешно, - рассказали в УМВД России по Омской области.