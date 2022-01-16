Из-за метели перекрыта трасса из Казахстана в Омск

Изменение погоды синоптики прогнозируют уже завтра. Фото ГУМЧС России по Омской области

С вечера 15 января дорога из Омской области в Казахстан перекрыта. Как сообщает ГУ МЧС по Омской области, временных ограничений стали сильный ветер и

Уточняется, что для всех видов транспорта перекрыт участок автодороги республиканского значения «Ленинский — Иртышск — Русская Поляна» с 0 по 272 километры. Поскольку метель и сильный ветер могут возобновиться в течение этих суток, автомобилистам советуют отказаться от поездок в Казахстан.

К слову, из-за непогоды накануне на трассе Караганда - Нур-Султан было осложнено движение транспорта. Появилось видео, где сильный ветер сдувает фуру с дороги.