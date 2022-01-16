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Общество16 января 2022 5:12

Омичи Бацарашкина и Черноусов стали вторыми на соревнованиях в Словении

В индивидуальном первенстве олимпийская чемпионка взяла золото
Виктория КОВЕРНЕВА
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Спортсмены входили в команду сборной страны на Олимпиаде в Токио

Спортсмены входили в команду сборной страны на Олимпиаде в Токио

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов поднялись на вторую ступень пьедестала по итогам соревнований в дисциплине «пневматический пистолет, 10 м, смешанная команда». Об этом сообщает региональное минспорта.

Напомним, в Словении сегодня заканчиваются международные соревнования «Гран-При ISSF».

К слову, победу Омску и всей стане в первые же дни спортивных состязаний принесла Виталина Бацарашкина. Двукратная олимпийская чемпионка стала сильнейшей среди женщин в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров».