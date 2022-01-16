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Общество16 января 2022 4:25

В Омской области резко увеличилось число заболевших COVID-19

Положительный тест оказался у 242 омичей
Виктория КОВЕРНЕВА
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Количество заболевших по всей стране увеличилось на 70%. Скриншот Яндекс

Количество заболевших по всей стране увеличилось на 70%. Скриншот Яндекс

Омский минздрав опубликовал новые данные заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 242 новых пациента. Это на 21 человека больше, чем днём ранее. Такая тенденция наблюдается последние несколько дней.

К слову, отрицательную статистику фиксируют по всей стране. В новом году с 10 по 15 января число новых пациентов с коронавирусом увеличилось более чем на 70% - с 15 830 до 27 179 в сутки.

Что касается прививочной кампании, в Омской области привились уже 1 044 734 жителя региона, из них второц компонент у 822 617 человек.