Под Омском шесть человек пострадало в аварии с участием фуры

Ситуация на дорогах региона остаётся нестабильной. Скриншот Аварийный Омск

Накануне на 586 км трассы Омск-Тюмень произошла авария с участием фуры и маршрутки. По информации Госавтоинспекции, большегруз не выдержал безопасную дистанцию.

- Водитель большегруза "Вольво" мужчина 1970 г.р., двигаясь по автодороге "Тюмень - Омск" со стороны города Омска, на 586 км не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с маршрутным автобусом "Газель", - рассказали в ГИБДД.

Сейчас все причины аварии устанавливаются. Пятеро пассажиров и водитель маршрутки доставлены в больницу.

Напомним, что накануне Госавтоинспекция предупреждала водителей об аварийной ситуации на дорогах из-за сильного ветра и метели. После непогоды омичи, которым угораздило ощутить всю мощь пришедшего циклона, стали выставлять видео в соцсети