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Общество16 января 2022 3:43

Под Омском шесть человек пострадало в аварии с участием фуры

За время непогоды ГИБДД зарегистрировали семь аврий
Виктория КОВЕРНЕВА
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Ситуация на дорогах региона остаётся нестабильной. Скриншот Аварийный Омск

Ситуация на дорогах региона остаётся нестабильной. Скриншот Аварийный Омск

Накануне на 586 км трассы Омск-Тюмень произошла авария с участием фуры и маршрутки. По информации Госавтоинспекции, большегруз не выдержал безопасную дистанцию.

- Водитель большегруза "Вольво" мужчина 1970 г.р., двигаясь по автодороге "Тюмень - Омск" со стороны города Омска, на 586 км не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с маршрутным автобусом "Газель", - рассказали в ГИБДД.

Сейчас все причины аварии устанавливаются. Пятеро пассажиров и водитель маршрутки доставлены в больницу.

Напомним, что накануне Госавтоинспекция предупреждала водителей об аварийной ситуации на дорогах из-за сильного ветра и метели. После непогоды омичи, которым угораздило ощутить всю мощь пришедшего циклона, стали выставлять видео в соцсети