Омичи через суд решили защищать дендросад имени Гензе

Больше всего неравнодушные омичи переживают, что в дендропарк нагонят техники и начнут строительство коттеджей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омский эколог Сергей Костарев сообщил в своем Телеграм-канале, что 13 января 22 омича подписались под иском против действий регионального минприроды. Претензии омичей ясны: жители города хотят отстоять статус природоохранной зоны, которая располагается в самом центре города.

- Ни губернатор, ни его подчиненные не приняли наши аргументы в защиту памятника природы и отрезали от него половину, понизив статус охраны, - сообщил Костарев.

Представлять интересы общественности в суде будет юрист Максим Дуденко. В какой именно суд был направлен иск - не уточняется.