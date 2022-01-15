Рабочая неделя в Омске начнется с резкого похолодания и штормового ветра

Ожидаемая скорость ветра 22 м/с способна срывать крыши с домов, повалить некоторые конструкции, деревья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские метеорологи обещают, что новая рабочая неделя начнется для омичей с резкого похолодания. При этом в первый рабочий день, в понедельник, дневная температура еще будет держаться в пределах -4...-7 градусов. Зато в ночь упадет сразу до -18...-23 градусов.

В понедельник горожан ждет метель и обильный снегопад, а также порывистый сильный ветер до 17-22 м/с. Только ко вторнику ветер стихнет до 6-10 м/с.

Специалисты отмечают, что нынешняя зима крайне нестабильная по погодным явлениям. Резкие перепады температур характерны для каждых 4-5 дней.