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Общество15 января 2022 9:17

Рабочая неделя в Омске начнется с резкого похолодания и штормового ветра

Каждые два-три дня в регионе резко меняется погода
Наталья ВИРКУНЕН
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Ожидаемая скорость ветра 22 м/с способна срывать крыши с домов, повалить некоторые конструкции, деревья.

Ожидаемая скорость ветра 22 м/с способна срывать крыши с домов, повалить некоторые конструкции, деревья.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские метеорологи обещают, что новая рабочая неделя начнется для омичей с резкого похолодания. При этом в первый рабочий день, в понедельник, дневная температура еще будет держаться в пределах -4...-7 градусов. Зато в ночь упадет сразу до -18...-23 градусов.

В понедельник горожан ждет метель и обильный снегопад, а также порывистый сильный ветер до 17-22 м/с. Только ко вторнику ветер стихнет до 6-10 м/с.

Специалисты отмечают, что нынешняя зима крайне нестабильная по погодным явлениям. Резкие перепады температур характерны для каждых 4-5 дней.