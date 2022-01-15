За ночь омские пожарники вытащили из огня 22 человека

Из огня пожарники спасли троих детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным омского управления МЧС Росиии, минувшей ночью в Омске случилось три пожара. Возможными жертвами огня могли стать 223 человека.

Первый пожар произошел в 9-этажке по улице Лермонтова, загорелась пятикомнатная квартира на предпоследнем этаже. Из дома были эвакуированы 25 человек, еще шестерых спасателям пришлось спускать по лестничным маршам. Ликвидировали пожар восемь полных экипажей спасателей, пострадавших нет. Причиной называют неосторожное обращение с огнем.

Во втором случае горела квартира и тепловой узел в двухэтажке по улице Тимирязева. Эвакуировали 16 человек. С огнем боролись семь экипажей спасателей. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.