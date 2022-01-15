Омский депутат Андрей Кипервар обещал возместить нанесенный государству ущерб

Депутат сейчас собирает деньги по невыплаченным налогам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Омского Заксобрания Андрей Кипервар решил сотрудничать со следствием, об этом сообщает Город55. В первую очередь, в начале года он дал обещание следователям выплатить максимально возможную компенсации нанесенного государству ущерба.

Напомним, что в данный момент чиновника обвиняют в сокрытии налогов на общую сумму 45 млн рублей. В 201-17 годах, будучи директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», Кипервар подал заведомо ложные сведения в декларативный налоговый отчет.

При этом следователи соглашаются, что сумма слишком велика, поэтому Кипервару необходимо дать немного времени, чтобы собрать хотя бы часть. Сейчас следователи ждут решительных действий от депутата. Какая сумма будет внесена - сообщат позже по факту выплаты.