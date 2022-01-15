Омских водителей и пешеходов предупредили об опасных явлениях на дорогах

Снегопад продлится до конца дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная Госавтоиспекция обращает внимание жителей региона на возможные опасные явления: ожидается обильный и длительный снегопад. Также из-за резкого потепления на дорогах образуется гололед.

Такая погода способствует повышенной аварийности. Поэтому сотрудники ГИБДД просят всех быть особенно внимательными, водителей - соблюдать скоростной режим.

В течение 15 января днем потеплеет до -4 градусов. Снежная и теплая погода сохранится 16 января.