ФСБ: скончался омский контрразведчик Александр Плеханов

Фото из журнала. Источник: ФСБ России.

Стало известно, что вчера в столице на 91-м году жизни скончался советский и российский контрразведчик и историк, ветеран КГБ СССР, полковник ФСБ России в отставке, автор книг о Дзержинском и уроженец Омской области Александр Плеханов. Он родился в 1931 году в деревне Китайлы под Омском. Всю жизнь посвятил служению родимому Отечеству - сначала в пограничных войсках, а затем на педагогическом поприще. С 1967 году Плеханов преподавал в Высшей школе КГБ СССР, после - в Академии ФСБ. На пенсию вышел только в 2014 году.

Он - единственный историк в мире, посвятивший себя изучению жизни и работы Феликса Дзержинского. Написал исторический труд о любви Александра Колчака и Анны Тимиревой. Часто бывал в Омской области в командировках.