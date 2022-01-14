Арт Ремстрой достроит каток в Советском округе города Омска

Каток планируют открыть 20 декабря 2022 года

Победителем электронного аукциона стала компания «Арт Ремстрой». Именно она займется достройкой крытого катка, расположенного в Советском парке.

Компания снизила первоначальную стоимость проекта на 10 млн. рублей. Таким образом, строительство обойдется в 170 млн рублей. Ледовая арена должна вместить 228 зрителей.

Напомним, что сдача арены сдвинулась на целый год, так как прежние подрядчики сорвали все сроки. Ранее работами занималась строительная компания «Лидер». Тогда подрядчик объяснял отставание - отсутствием денег. Объект планировали сдать осенью, но контракт стоимостью 275 млн рублей был расторгнут в одностороннем порядке.