Вице-губернатор Омской области Михаил Каракоз ушел в отставку

Пока кресло министра внутренней политики и информации Омской области свободно. Фото: @burkov.aleksandr.leonidovich

Сегодня, 14 января, ушел в отставку заместитель председателя правительства, министр внутренней политики и информации Михаил Каракоз. Об этом заявил губернатор Александр Бурков на странице своего инстаграм-аккаунта.

- Для меня как для руководителя важно, чтобы люди из команды постоянно росли и развивались. Такая кадровая политика дает возможность реализовывать наши планы по развитию региона. В Правительстве работают только специалисты высокого класса, всегда востребованные не только у нас, но и на федеральном уровне, - написал Бурков.

Глава региона также отметил, что за все четыре года совместной работы сделано немало. Теперь, наверняка, Каракоз, отправится на повышение. Ведь политик входит в федеральный кадровый резерв.

Что касается освободившегося места, региональные СМИ прочат его экс-вице-мэру Олегу Зарембе.