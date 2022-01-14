В Омске 51 новый автобус выйдет на семь городских маршрутов

Весь пришедший транспорт на газомоторном топливе Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня, 14 января, губернатор Омской области Александр Бурков вместе с мэром города Сергеем Шелестом презентовали 51 новый автобус. Транспорт был куплен в рамках проектов «Чистый воздух» и «Экология».

- Вы знаете, когда мы начали эту программу четыре года назад, износ муниципального транспорта составлял 90%. На сегодняшний день обновление уже произведено наполовину. И вот сегодня мы вручаем 51 автобус большой вместимости - очень тёплые, комфортные средства передвижения, - заключил Александр Бурков.

Покупка нового подвижного состава легла полностью на плечи федерального бюджета. Планировалось закупить 48 автобусов, но за счет экономии на торгах в Омск пришло на три единицы больше.

- За последние годы город получил уже 407 новых единиц транспорта. Новые автобусы работают на метане, а это в 16 раз меньше выбросов в экологию нашего города, то есть автобусы не только комфортабельные и современные, но и самые экологически чистые на сегодняшний день, - отметил Сергей Шелест.

Руководители отметили, что обновление общественного транспорта продолжится. Уже подготовлена заявка на 72 автобуса. Что касается пришедшей партии, то они будут обслуживать маршруты № 29, 33, 45, 61, 79, 95 и 103.

Как рассказали в департаменте транспорта, автобусы ЛиАЗ 529267 полностью низкопольные, что позволяет кондуктору и пассажирам безопасно перемещаться по всей длине салона. Вместимость составляет 108 пассажиров. Заправляются газом.