В Омской области потеплеет до -1С °

На смену резкому потеплению после выходных придет похолодание Фото: пресс-служба администрации города Омска

Порывы ветра до 20 м/с и метель на территорий Омской области ожидается уже завтра. Об этом КП.Омск в эксклюзивном интервью рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

По прогнозам синоптиков, на регион надвигается южный циклон, который принесет потепление. Правда, всего на два дня. Однако ожидаются и менее приятные погодные условия – это усиление ветра и метель.

А пока в Омской области базируется циклон, который установил «настоящую зиму». На севере области сегодня ночью была зафиксирована максимально низкая температура - 32С °. Такие показатели передали Седельниковский и Тевризский районы. Днём, 14 января, температура продержится на уровне -14 С °. Ночью при прояснении ожидается до -25 С °.

Ну, а завтра, 15 января, столбик термометра начнет повышаться. В дневные часы -1…-6С °. Ночью до -12 С °. Ветер порывами. Будет достигать 26 м/с.

Такая же погода ожидается и в воскресенье, 16 января. Ветер немного утихнет до 14 м/с. Но в отдельных районах сохранятся порывы до 15-20 м/с. Температура днем -2…-7С °. Ночью до -12С °.

А уже с начала новой рабочей недели регион окажется в тылу циклона и погода резко изменится. Температура будет понижаться.