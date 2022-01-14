Не одни дома с Wink: рейтинг самых «новогодних» фильмов Сибири

«Ростелеком» назвал самые популярные фильмы, которые сибиряки смотрели в новогодние каникулы в видеосервисе Wink. В топ-10 по количеству покупок вошли ленты «Босс-молокосос 2» (6+), «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+), «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+), «Не время умирать» (12+), «Дюна» (12+), «Гринч» (6+) и первый сезон драматического сериала «Острые козырьки» (16+). А лидерами просмотра стали две части семейной комедии «Один дома» (12+) и сиквел супергеройской картины «Веном 2» (16+).

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне и планшете, ноутбуке и компьютере.

«Почти все фильмы, которые стали самыми популярными в нашем видеосервисе, можно смотреть всей семьей. Это значит, что кино, несмотря на стремительность ритма жизни, по-прежнему объединяет людей. А Wink помогает найти фильм на любой вкус, чтобы угодить даже самым придирчивым киноманам», — сказал директор по работе с массовым сегментом региона «Сибирь» компании «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Сейчас еще можно успеть продлить себе новогоднее настроение и посмотреть любимые фильмы с выгодой. Для этого достаточно принять участие в акции «Кино в подарок на Новый год!» и получить один фильм бесплатно за каждые три просмотренные картины. Подарочные сертификаты выдают зрителям Wink до конца января, воспользоваться ими можно в течение полугода. Полные условия акции доступны по ссылке.