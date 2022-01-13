В Омске на Левобережье введен в эксплуатацию 16-этажный дом

Очередная омская многоэтажка.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска сообщил, что в Кировском округе ввели в эксплуатацию многоквартирный высотный дом. Его построил АО «Завод сборного железобетона №6».

16-этажка по улице Маслова, 4 станет частью крупного микрорайона Регата. Общая площадь жилых помещений составила около - 6700 кв.м. В новой «свечке» размещено 111 квартир однокомнатных и двухкомнатных. Согласно информации сайта застройщика, часть квартир уже забронирована.