Генеральным директором Омскоблавтотранса назначен Олег Чурбаков

За три месяца, в «Омскоблавтотрансе» сменилось уже четыре руководителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области назначен генеральный директор АО «Омскоблавтотранс».

Им стал Олег Чурбаков. В ведомстве подчеркнули, что договор с ним заключен на длительный срок.

- Перед ним поставлена задача - совершенствование работы предприятия. Предприятие работает в штатном режиме, обеспечено работой, - прокомментировали в министерстве.

Напомним, кадровые перестановки на предприятии начались в сентябре. Тогда пост покинул Алексей Мартыненко. Ранее он занимал должность директора департамента транспорта городской администрации. На предприятии проработал три года.