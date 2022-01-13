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Общество13 января 2022 10:43

Для омских школьников готовят кампанию по вакцинации от COVID-19

Их уже ждет новая отечественная вакцина «Спутник-М»
Виктория КОВЕРНЕВА
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Родителей не будут принуждать ставить вакцину детям, обещают в минздраве.

Родителей не будут принуждать ставить вакцину детям, обещают в минздраве.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В последнее время омским родителям в чатах стали поступать сообщения с предложением о возможности вакцинировать детей от COVID-19.

Ставить прививки могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Процедура будет проводиться добровольно и только с согласия родителей. Пока региональный минздрав дал команду образовательным учреждениям составить списки желающих. Вакцина должна поступить в регион в ближайшее время.