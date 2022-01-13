В Омской области женщины учатся онлайн чаще мужчин: исследование Tele2

В 2021 году Tele2 оценила около 180 онлайн-платформ для обучения и развития. Среди наиболее популярных сайтов у клиентов оператора – Skillbox, Знания.com, GetCource, ЯКласс, Учи.ру, Geekbrains, КиберЛенинка и Foxford.

По данным big data Tele2, в Омской области 62% всех пользователей образовательных ресурсов – женщины. Средний возраст онлайн-ученика – 45 лет. Чаще всего обучающие сайты посещают жители региона в возрасте от 30 до 40 лет (43%). На втором месте возрастная категория от 20 до 30 лет (21%). Третьи по статистике – омичи от 40 до 50 лет (20%). Меньше всего пользователей образовательных площадок среди жителей области от 10 до 20 лет и старше 50 лет. При этом получают знания в режиме онлайн и представители старшего поколения, которым от 60 до 90 лет.

В России больше всего учатся онлайн жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодарского края. В Сибири пользователей образовательных сайтов больше всего в Кузбассе, Красноярском крае и Омской области.

Для тех, кто привык учиться в digital-формате, весной 2021 года Tele2 запустила образовательный портал. Для прохождения онлайн-обучения клиентам оператора нужно авторизоваться на сайте skill.tele2.ru, выбрать интересующую тему и записаться на курс. После этого станут доступны все бесплатные учебные материалы портала. Для платных курсов по подписке необходимо подключить услугу «Образовательный портал Tele2» с помощью USSD-команды *803#. В первые 24 часа подписка бесплатна, далее ее стоимость составит 9 рублей в сутки. Проходить онлайн-курсы можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.