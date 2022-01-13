В Омске подозреваемый в педофилии мужчина просидел на дереве 2 часа

Теперь 38-летнему мужчине грозит срок до 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка сегодня, 13 января, омские спасатели сняли с берёзы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Как рассказали КП.Омск в полиции, сообщение об инциденте на пульт управления поступило 09:32. Жительница дома по улице Энтузиастов пояснила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловал сожитель. Чуть позже - в 09:54 поступил повторный звонок: местные жители рассказали о его месте нахождении. Как оказалось, далеко он не ушел и расположился на соседней с его домом улице 19 Партсъезда.

- Женщина вернулась с работы и обнаружила супруга в состоянии сильнейшего опьянения, а девочку – с телесными повреждениями. Вскоре его обнаружили граждане по улице 19-го Партсъезда сидящим на дереве, - комментирует УМВД России по городу Омску.

Спустили его с тополя сотрудники полиции и МЧС с помощью пожарной лестницы в 11.25. Омича доставили в отделение полиции. На кадрах видео видно, что допросить толком его не удалось, он был в неадекватном состоянии.

Известно, что мужчине 38 лет, ранее он восемь раз был судим за кражу. Что касается потерпевшей, в настоящее время девочка вместе с мамой находится в лечебном учреждении, где ей оказывается медицинская помощь. За дело взялся следственный комитет России по Омской области.

К слову, сегодня в Омске средняя температура днем составила около 20С°. А подозреваемый в педофилии омич провел целых два часа на макушке дерева.