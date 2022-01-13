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Общество13 января 2022 8:29

Сергей Шелест назначил Юрия Казакова руководителем аппарата мэра Омска

Он будет контролировать работу департаментов и исполнение обращений граждан
Виктория КОВЕРНЕВА
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Новому руководителю аппарат мэра 35 лет

Новому руководителю аппарат мэра 35 лет

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня, 13 января, на пост руководителя аппарата мэра назначен Юрий Казаков. Он будет курировать работу структурных подразделений городской администрации, и контролировать исполнение обращений граждан. Соответствующее распоряжение подписал мэр Омска Сергей Шелест.

По информации мэрии, Казаков окончил Омский юридический институт в 2008 году по специальности «юрист». С 2009 по 2012 годы проходил службу в органах прокуратуры Российской Федерации. С 2013 по 2014 годы работал в коммерческих структурах. С 2015 по 2019 годы занимал должность начальника отдела правового обеспечения управления делами администрации города Омска. В апреле 2019 года был назначен на должность заместителя управляющего делами администрации города Омска.

Напомним, с февраля 2018 года эту должность занимала Светлана Олифер. Во вторник, 11 января, она и заместители мэра ушли в отставку.