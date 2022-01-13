Омская прокуратура требует ликвидировать незаконную свалку в полтысячи гектаров

Проблема накопления отходов в регионе не решена до сих пор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Омской области провела проверку незаконной свалки мусора в Тарском районе. По результатам проверки был вынесен вердикт ведомства, о том что накопление мусора близ села Вассийского велось вразрез с законодательством РФ.

При этом площадь, куда сваливали отходы, уже составила полтысячи гектаров. Поэтому в Тарский областной суд было направлено требование прокуроров ликвидировать свалку, а после - провести рекультивацию испорченных земель. Суд удовлетворил это исковое требование. Пока оно не вступило в законную силу.