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Общество13 января 2022 8:04

Омская прокуратура требует ликвидировать незаконную свалку в полтысячи гектаров

Суд уже удовлетворил это требование
Наталья ВИРКУНЕН
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Проблема накопления отходов в регионе не решена до сих пор.

Проблема накопления отходов в регионе не решена до сих пор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Омской области провела проверку незаконной свалки мусора в Тарском районе. По результатам проверки был вынесен вердикт ведомства, о том что накопление мусора близ села Вассийского велось вразрез с законодательством РФ.

При этом площадь, куда сваливали отходы, уже составила полтысячи гектаров. Поэтому в Тарский областной суд было направлено требование прокуроров ликвидировать свалку, а после - провести рекультивацию испорченных земель. Суд удовлетворил это исковое требование. Пока оно не вступило в законную силу.