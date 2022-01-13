Стало известно, что новый автобусный маршрут №42 в Омске свяжет четыре медучреждения

Вскоре на омских дорогах появится новый автобусный маршрут. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне «КП в Омске» сообщала о возможном появлении нового автобусного маршрута № 42. Путь муниципального автобуса будет проложен впервые по улицам Панфилова и 3-ей Транспортной.

Также пассажиры смогут добраться до следующих медицинских учреждений: клинического кардиологического диспансера, клинического онкологического центра, родильного дома №4 и городской больницы №2, которые расположены по улицам Бульварной, 3-й Транспортной, Учебной.

Мэрия не сообщает, когда именно запустят маршрут, но уже известно, что здесь действуют любые формы оплаты.