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Общество13 января 2022 5:29

Стало известно, что новый автобусный маршрут №42 в Омске свяжет четыре медучреждения

На нем можно будет доехать до кардиодиспансера и в роддом
Виктория КОВЕРНЕВА
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Вскоре на омских дорогах появится новый автобусный маршрут.

Вскоре на омских дорогах появится новый автобусный маршрут.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне «КП в Омске» сообщала о возможном появлении нового автобусного маршрута № 42. Путь муниципального автобуса будет проложен впервые по улицам Панфилова и 3-ей Транспортной.

Также пассажиры смогут добраться до следующих медицинских учреждений: клинического кардиологического диспансера, клинического онкологического центра, родильного дома №4 и городской больницы №2, которые расположены по улицам Бульварной, 3-й Транспортной, Учебной.

Мэрия не сообщает, когда именно запустят маршрут, но уже известно, что здесь действуют любые формы оплаты.