«Росводоканал Омск» - победитель конкурса на лучшее защитное сооружение

Конкурсная комиссия оценивала защитные сооружения в трех категориях - вместимостью до 150 человек, от 150 до 600, и более 600 человек. Убежище «Росводоканал Омск» вошло во вторую группу объектов и оценивалось в качестве эксплуатируемого сооружения. Проверялись герметичность и противопожарное состояние, исправность инженерно-технического оборудования, средств связи и радиооповещения. Особое внимание было уделено работе фильтровентиляционного и электрогенерирующего оборудования, воздухоотводов, а также санитарно-бытовым условиям и наличию ёмкостей для воды. Комиссия ознакомилась с комплексом действий компании в области гражданской обороны, разработкой нормативной документации по вопросам проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и планами обучения работников.

«Омский водоканал ответственно подходит к эксплуатируемым объектам, в том числе и тем, которые не связаны напрямую с подачей воды и отведением сточных вод. В защитном сооружении предприятия обеспечена возможность длительного пребывания людей при необходимости. Потому что в любой ситуации персонал предприятия должен быть готов подать питьевую воду потребителям», - отметил исполнительный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Ежегодный смотр-конкурс проводится с целью повышения качества содержания и эксплуатации защитных сооружений, поддержания их в постоянной готовности к использованию по предназначению. Комиссия, в состав которой вошли специалисты различных структурных подразделений администрации Омска и управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности, проверяла защитные сооружения городских предприятий в течение всего года.

«Росводоканал Омск» принимает участие в конкурсе ежегодно и всегда входит в тройку победителей. По итогам 2021 года первое место предприятие разделило с филиалом ФГУП ВГТРК «Иртыш».