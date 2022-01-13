«Газпром межрегионгаз Омск» увеличил количество договоров с потребителями-юридическими лицами

По итогам договорной кампании на поставку природного газа в 2022 году «Газпром межрегионгаз Омск» увеличил количество контрактов с потребителями-юридическими лицами (промышленными предприятиями, бюджетными и теплоснабжающими организациями) на 5% по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности поставщик газа заключил (пролонгировал) почти 2 тысячи договоров. Положительная динамика достигнута за счет новых контрактов с предприятиями малого и среднего бизнеса Омска, а также Исилькульского, Омского, Называевского и Тюкалинского районов.

Крупными потребителями газа остались АО «ТГК-11», ПО «Полет», ООО «Омсктехуглерод», АО «Омскшина» и АО «Омский каучук». Суммарное потребление газа этими контрагентами составляет более трети от общего объема.

- В течение года мы продолжим заключение договоров с новыми потребителями, подключаемыми по программе газификации Омской области. Основное условие работы с контрагентами всех категорий – исполнение договорных обязательств по отбору газа и платежам за потребленное топливо, - отметил начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.