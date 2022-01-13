За главу омской скорой помощи Стуканова заступились коллеги

Омские медики хотят и дальше работать со Стукановым. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Вчера в социальных сетях появилось открытое письмо, которое написали сотрудники скорой помощи к губернатору города Омска, с просьбой не увольнять Максима Стуканова, главного врача БУЗОО «Станции скорой медицинской помощи».

«Несмотря на все трудности, омская скорая помощь достойно держит удар непростой эпидемиологической ситуации в городе и профессионально справляется с возросшим объемом работы. И в этом заслуга главного врача станции скорой помощи Максима Стуканова», - пишут сотрудники службы.

Напомним, несмотря на заслуги и многочисленный награды омского медика, стало известно, что минздрав региона не продлил с руководителем службы трудовой договор.

Интересно и то, что о своем увольнении врач вообще узнал во время интервью с сотрудником Города55. Однако, мужчина не собирается увольняться и после больничного планирует вернуться на работу.