Актриса Анна Семенович провела частное мероприятие в Омске

Анна Семенович отработала новогодний корпоратив в Омске. Фото: Кирилл Мишин

Певица и актриса Анна Семенович вчера побывала в Омске, она вела в нашем городе частное мероприятие, после которого решила устроить себе отпуск на море.

И этим поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте. Семенович пояснила, что артисты, как правило, работают все новогодние праздники и только после них могут себе позволить отдохнуть.

- Буквально вчера я прилетела из заснеженного Омска, перекинула чемодан, шубу оставила дома, схватила купальник и умчалась на самолёте, – пишет звезда.

С этими словами Семенович отбыла в восьмидневный отпуск на виллу в Египте.