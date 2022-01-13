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Общество13 января 2022 3:58

Актриса Анна Семенович провела частное мероприятие в Омске

А после отбыла в Египет на отдых
Наталья ВИРКУНЕН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Анна Семенович отработала новогодний корпоратив в Омске.

Анна Семенович отработала новогодний корпоратив в Омске.

Фото: Кирилл Мишин

Певица и актриса Анна Семенович вчера побывала в Омске, она вела в нашем городе частное мероприятие, после которого решила устроить себе отпуск на море.

И этим поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте. Семенович пояснила, что артисты, как правило, работают все новогодние праздники и только после них могут себе позволить отдохнуть.

- Буквально вчера я прилетела из заснеженного Омска, перекинула чемодан, шубу оставила дома, схватила купальник и умчалась на самолёте, – пишет звезда.

С этими словами Семенович отбыла в восьмидневный отпуск на виллу в Египте.