Омское минприроды не нашло в воздухе загрязняющих веществ

Отравляющие запахи начали охватывать не только Нефтяники и Левый берег. Они уже распространились до Центрального округа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подписчики паблика «ДЫШИ! Омск» минувшей ночью пожаловались на едкий запах химии и гари. Со слов пользователей, неприятные запахи ощущали жители проспекта Мира, улицы Завертяева, 10 лет Октября и Комарова.

Однако минприроды заявило, что превышений ПДК вредных веществ не выявлено. В ведомстве также подчеркнули, что накануне, 11 января, в 22:00 был установлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Закончился он только в 11:00 12 января.