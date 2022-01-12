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Общество12 января 2022 12:00

Омское минприроды не нашло в воздухе загрязняющих веществ

Похоже, обоняние омичей вновь обмануло
Виктория КОВЕРНЕВА
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Отравляющие запахи начали охватывать не только Нефтяники и Левый берег. Они уже распространились до Центрального округа

Отравляющие запахи начали охватывать не только Нефтяники и Левый берег. Они уже распространились до Центрального округа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подписчики паблика «ДЫШИ! Омск» минувшей ночью пожаловались на едкий запах химии и гари. Со слов пользователей, неприятные запахи ощущали жители проспекта Мира, улицы Завертяева, 10 лет Октября и Комарова.

Однако минприроды заявило, что превышений ПДК вредных веществ не выявлено. В ведомстве также подчеркнули, что накануне, 11 января, в 22:00 был установлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Закончился он только в 11:00 12 января.