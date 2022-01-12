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Общество12 января 2022 11:59

На омский рынках продавали тухлое мясо

За прошедшие дни каникул около 100 кг просрочки изъял региональной Роспотребнадзор
Наталья ВИРКУНЕН
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Изъятый товар в Роспотребнадзоре оценили в 20 тысяч рублей.

Изъятый товар в Роспотребнадзоре оценили в 20 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский Роспотребнадзор сообщил, что нашел на двух омских рынках около 100 килограммов просроченного мяса.

Проверки торговых точек прошли в период новогодних каникул. Причиной их проведения стали многочисленные жалобы горожан. Как оказалось, на мясо с душком жаловались не зря.

В итоге штрафы за несоответствие продукции санитарным требованиям получили ООО «Камелот А» и торговая точка предпринимателя Штер К. Д. Тухлое мясо изъяли из продажи на уничтожение. Всего в ходе рейдов удалось не допустить к продаже 98 кг мяса.