На омский рынках продавали тухлое мясо

Изъятый товар в Роспотребнадзоре оценили в 20 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский Роспотребнадзор сообщил, что нашел на двух омских рынках около 100 килограммов просроченного мяса.

Проверки торговых точек прошли в период новогодних каникул. Причиной их проведения стали многочисленные жалобы горожан. Как оказалось, на мясо с душком жаловались не зря.

В итоге штрафы за несоответствие продукции санитарным требованиям получили ООО «Камелот А» и торговая точка предпринимателя Штер К. Д. Тухлое мясо изъяли из продажи на уничтожение. Всего в ходе рейдов удалось не допустить к продаже 98 кг мяса.