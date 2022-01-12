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Общество12 января 2022 11:46

Продолжительность жизни омича сократилась почти на семь лет

Новые данные о смертности в регионах опубликовал Минзрав РФ
Наталья ВИРКУНЕН
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Чаще всего в 2021 омичи умирали от болезней органов дыхания, центральной нервной системы и COVID-19.

Чаще всего в 2021 омичи умирали от болезней органов дыхания, центральной нервной системы и COVID-19.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минздрав РФ опубликовал проект под названием «Потерянные годы жизни». Это рейтинг городов России с цифрами по продолжительности жизни их жителей. По итогам прошлых лет Омская область в списке из 85 регионов значительно сдала свои позиции.

Всего за последний год омичи за год потеряли 6,72 года из своей жизни, если точнее - с 73 до 67 лет. При этом причинами смертности омичей чаще становятся болезни органов дыхания и заболевания центральной нервной системы. Коронавирус в последнем проекте замкнул первую тройку причин смертности.