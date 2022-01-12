На омском мусоросортировочном заводе побывали представители свердловского регоператора

Коллег из соседнего региона интересовало, как работает новая система обращения с отходами на примере одного из лучших мусоросортировочных заводов страны. Наибольший интерес у представителей ЕМУП «Спецавтобаза» вызвали мощность и производственные возможности завода: сегодня объект обеспечивает сортировку 200 тонн смешанных ТКО в год. В ближайшее время без дополнительной модернизации завод приступит к сортировке раздельно накапливаемых отходов.

На рабочей встрече обсуждались также актуальные проблемы региональных операторов по работе с вторсырьем, порядок работы заводов, найм сотрудников, технические нововведения.

«В ходе обследования омского мусоросортировочного завода мы понаблюдали за производственным процессом, коллеги рассказали нам с какими проблемами сталкивались при запуске комплекса и в процессе работы, поделись рассказом о том, какие технические решения внедряли самостоятельно. Поездка прошла успешно. Компания «Магнит» является показательным региональным оператором, у которого есть чему поучиться», – отметила начальник отдела управления проектами ООО «Спецавтобаза» Татьяна Бучинская.