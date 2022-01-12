Грузоподъемность на ледовых переправах Омской области увеличена до 10 тонн

Ограничения до 3-х тонн действуют в Знаменском и Черлакском районах
Фото: Олег УКЛАДОВ
МЧС Росии по Омской области сообщает об увеличении грузоподъемности на ледовых дорогах Тевризского и Большереченского районов. Теперь проехать здесь может транспорт массой до 10 тонн.
На сегодняшний день в регионе работают девять ледовых переправ. На двух из них грузоподъемность пока составляет 3 тонны.
1 . «Знаменская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Знаменское – д. Качуково) – 3 тонны;
2. «Черлакская» (Черлакский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Черлак – с. Нововаршавка) – 3 тонны;
3. «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим – с. Никольск) – грузоподъемность 10 тонн;
4. «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет п. Аксеново – с. Ярково) – 10 тонн;
5. «Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – д. Александровка) – 10 тонн;
6. «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Белый Яр) – 10 тонн;
7. «Бородинская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Бородинка) – 10 тонн;
8. «Усть-Шишовская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Шиш – д. Тузаклы) – 10 тонн;
9. «Большереченская» (Большереченский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Большеречье – р.п. Муромцево) – 10 тонн.