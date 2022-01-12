В Омске заболеваемость коронавирусом пошла на спад

Региональный минздрав рекомендует омичам пройти ревакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области зарегистрировано 195 случаев заражения COVID-19. Ещё ниже, чем было накануне. Напомним, что вчера количество заболевших было на уровне 198 человек.

При этом, количество смертей выросло. За минувшие сутки ушли из жизни 13 пациентов. Такой показатель фиксировали неделю назад - 4 января.

- Цифры очень самодостаточные. Минздрав может только добавить, что пора повторно прививаться тем, кто шесть месяцев назад делал прививку или переболел, - прокомментировали КП.Омск в пресс-службе регионального минздрава.

Что касается всей страны, суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки оказался выше вчерашнего – 17 946 человек. Судя по мировым тенденциям, к общему числу заболевших за последние сутки прибавилось почти 3 млн человек.