Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 10:19

В Омске заболеваемость коронавирусом пошла на спад

А вот количество смертей увеличилось
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Региональный минздрав рекомендует омичам пройти ревакцинацию

Региональный минздрав рекомендует омичам пройти ревакцинацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области зарегистрировано 195 случаев заражения COVID-19. Ещё ниже, чем было накануне. Напомним, что вчера количество заболевших было на уровне 198 человек.

При этом, количество смертей выросло. За минувшие сутки ушли из жизни 13 пациентов. Такой показатель фиксировали неделю назад - 4 января.

- Цифры очень самодостаточные. Минздрав может только добавить, что пора повторно прививаться тем, кто шесть месяцев назад делал прививку или переболел, - прокомментировали КП.Омск в пресс-службе регионального минздрава.

Что касается всей страны, суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки оказался выше вчерашнего – 17 946 человек. Судя по мировым тенденциям, к общему числу заболевших за последние сутки прибавилось почти 3 млн человек.