Авиакомпании сократили количество рейсов между Москвой и Омском

Вернут ли авиаперевозчики вылеты после 26 марта пока неизвестно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно документу, опубликованному на сайте омского аэропорта, количество регулярных рейсов было сокращено. В новом расписании, которое действует до 26 марта 2022 года, обозначено, что несколько авиакомпаний сократили количество рейсов из Омска в Москву и обратно.

Так, «Северный ветер» с 13 января прекращает полёты в Москву, которые она выполняла шесть дней в неделю. С 12 января по 18 февраля закрыт вечерний рейс «Победы» в аэропорт Шереметьево. Также отменён субботний рейс в Санкт-Петербург с 22 января по 26 февраля.

В расписании омского аэропорта осталось четыре ежедневных рейса в Москву. При этом, отменены рейсы в Новокузнецк, Тюмень, Барнаул и Сочи.

Как прокомментировали КП. Омск пресс-служба омской воздушной гавани, о причинах прекращения авиарейсов они не знают.

- Как правило, авиакомпании отменяют рейсы в одностороннем порядке, не ставя в известность аэропорт о причинах прекращения полетов (временно или постоянно) по тому или иному направлению, - пояснили в аэропорту.