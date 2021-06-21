Как омич боролся за титул самого сильного человека в мире

25 мощнейших атлетов, приглашенных на соревнования со всего мира, сошлись в эпической битве. Россию представлял богатырь из омской «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков. Все стронгмены были разделены на 5 групп, каждой из которых предстояло выполнить свой пул упражнений.

В первый день WSM подгруппа Михаила сражалась в «Погрузочной эстафете» и «Колодце». Для сибиряка турнир начался весьма удачно: после двух упражнений с результатом 7 баллов Шивляков занял вторую строчку в своей подгруппе. Опередив его на 2 балла, на первом месте оказался канадец Жан-Франсуа Карон.

«Мой старт был хороший, но, к сожалению, повышенный уровень адреналина сказался на моих мышцах и связках. Указательный палец на правой руке затрещал и получил легкий разрыв связок», – прокомментировал Михаил.

Некоторым повезло меньше, не все атлеты в других группах «пережили» первый соревновательный день. Из-за полученных травм лишь 22 человека продолжили свое участие в турнире. Отягчающим обстоятельством также стала жаркая погода, температура воздуха составляла выше 40 градусов.

Следующим этапом для подгруппы Шивлякова должна была быть «Буксировка поезда», но вагон заклинило, и организаторы приняли решение использовать другой музейных экспонат – буксировочный тягач . По сравнению с поездом, его вес был небольшим, поэтому стронгменам предстояло толкать его.

«Придерживаюсь мнения, что побеждает не самый сильный, а тот, кто быстрее сумеет адаптироваться к упражнению. Но со мной сыграла злую шутку заминка, которая продлилась 3 часа, и я не учел, что необходимо было пополнить запас энергии, другими словами, поесть», – говорит Михаил. Во время упражнения организм атлета буквально отказался толкать тягач, ноги подкосились, и Шивляков упал. Омский богатырь поднялся и продолжил путь к победе, но упущенного времени было уже не вернуть, Михаил заработал только 1 балл.

В последний день отбора сибирский силач и его коллеги по группе выполняли «Эстафету подъемов над головой»: двух гантелей весом 95-100 кг, 155 кг цирковой штанги и «Аполлона Акселя» весом 163 кг. А также «Удержание 27-килограммовой кирки».

«Всю мощь вложил в «Эстафету», в результате чего стал вторым в данном состязании. Но не принял в расчет, что впереди было еще соревнование с киркой. Как оказалось, сил на него уже не осталось», – поделился омич.

Была вероятность того, что травмированный Эйтор Мельстед (Исландия), основной соперник Михаила в подгруппе, не пройдет испытание. Тогда, по правилам турнира, Шивляков заменил бы его, тем самым обеспечив себе место в финальной битве подгруппы – в упражнении «Камни Атласа». Однако, исландец собрался и не сошел с дистанции. К несчастью, Михаил Шивляков не прошел дальше.

«Спасибо всем вам за поддержку, за то, что всегда переживаете за меня и болеете. Благодаря вам достигаю новые вершины, благодаря вам хочется идти дальше! Что ж, отчаиваться не стоит, готовимся к новым стартам: к чемпионату Европы в Англии и к чемпионату мира среди мастеров в США. Там у меня есть все шансы выиграть», – подытожил Михаил. По итогам группового этапа были определены десять участников финала: К. Джанашия (Грузия), Ж.-Ф. Карон (Канада), Б. Шоу (США), Т.Митчелл (США), Б. Томпсон (США), братья Л. и Т. Столтманы (Великобритания), М. Будро (Канада), Э. Мельстед (Исландия) и А. Бишоп (Великобритания).

С результатом 45.5 баллов, выполнив шесть тяжелейших упражнений, победителем World's Strongest Man-2021 стал Том Столтман. Серебряный призер турнира – Брайан Шоу. Третье место занял Максим Будро.