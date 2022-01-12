Обвиняемый в совращении ребенка житель Омска считает, что его соблазнила сама жертва

В течение месяца мужчина вел переписку с жертвой на интимные темы в соцсетях Фото: Иван МАКЕЕВ

Уголовное дело в отношении 42-летнего Жасура Тажиева готовится к передаче в суд. Мужчина обвиняется в развратных действиях и покушении на изнасилование несовершеннолетней.

Как сообщает следствие, 4 ноября сотрудник полиции, находясь на дежурстве, прибыл по сообщению о краже к дому на ул. 2-й Трамвайной. Однако перед его глазами развернулась совершенно другая картина: на лестничной площадке он увидел мужчину, удерживавшего полураздетую девочку-подростка.

- Выяснилось, что 42-летний мужчина – гражданин одной из бывших союзных республик, в течение месяца вел переписку на интимные темы в сети интернет с 14-летней девочкой. Назначив ей встречу, злоумышленник заманил девочку в подъезд, где снял с нее одежду и пытался изнасиловать, но этому помешал полицейский, - рассказали в следственном комитете Омской области.

Мужчина был задержан. В ходе следствия вину не признал, пояснив, что жертва сама его соблазнила.