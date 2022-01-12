Двадцать продуктов в Омске не будут дорожать

Изучение ценников, которое может исчисляться в килограммах или граммах, - отдельная головоломка для покупателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три крупных ритейлера согласились на добровольное соглашение, согласно которому около двадцати жизненно важных продуктов питания не будут подвержены коммерческой наценке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФАС РФ.

В Омске к соглашению готовы присоединиться торговые точки розничных сетей «Магнит», «Пятерочка», «Бристоль». Чуть позже они пообещали ввести ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

Размер наценки будет определяться рыночным методом - в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%.

Спецтовары будут выделены на полках магазинов специальными ценниками. Ограничение будет действовать в течение 2022 года. Никакой компенсации расходов для ритейлеров не предусмотрено. От госструктур коммерсанты просят лишь помощи с методикой расчета цены. Если практика будет успешно применена, к ней присоединятся другие ретейлеры, а также производители и поставщики, считают инициаторы проекта.