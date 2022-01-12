В Омске в третий раз за год ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Омичи уже привыкли к едким запахам в воздухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Обь-Иртышском УГМС предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в течение суток 12 января.

- 12 января 2022 года на территории города Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. Уровень загрязнения атмосферного воздуха ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный, – сообщили в метеоцентре.

С начала года НМУ вводили уже дважды – 1 и 6 января. Это третий день.

В прошлом году был побит антирекорд по количеству таких дней. А в конце прошлого года аналогичные погодные условия привели к образованию в городе радиационного тумана.