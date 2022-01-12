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Общество12 января 2022 6:24

В Омске по улице Панфилова впервые в истории города пустят муниципальный автобус

Автобус №42 свяжет между собой Московку, центр и городок Нефтяников
Наталья ВИРКУНЕН
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Сроки запуска нового маршрута не называют. От официального комментария в дептрансе воздержались.

Сроки запуска нового маршрута не называют. От официального комментария в дептрансе воздержались.

Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

В скором времени в Омске откроют новый автобусный маршрут, со ссылкой на свои источники сообщает НГС55.

По словам источника, автобусы 42-го маршрута пойдут от ПО «Иртыш» по 15-й Рабочей, Кирова, 3-й Транспортной, Панфилова и Маршала Жукова с выездом на улицу Маяковского. Затем автобусы будут поворачивать на проспект Маркса, далее следовать по улицам Гагарина, Герцена, 24-й Северной, проспекту Королева, улице Заозерной, конечной остановкой станет улица Бархатовой.

Автобус № 42 станет первым, который поедет по улицам Панфилова и Жукова. За всю историю современного Омска автобусы по Панфилова и 3-й Транспортной никогда не ходили.