В Омске по улице Панфилова впервые в истории города пустят муниципальный автобус

Сроки запуска нового маршрута не называют. От официального комментария в дептрансе воздержались. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

В скором времени в Омске откроют новый автобусный маршрут, со ссылкой на свои источники сообщает НГС55.

По словам источника, автобусы 42-го маршрута пойдут от ПО «Иртыш» по 15-й Рабочей, Кирова, 3-й Транспортной, Панфилова и Маршала Жукова с выездом на улицу Маяковского. Затем автобусы будут поворачивать на проспект Маркса, далее следовать по улицам Гагарина, Герцена, 24-й Северной, проспекту Королева, улице Заозерной, конечной остановкой станет улица Бархатовой.

Автобус № 42 станет первым, который поедет по улицам Панфилова и Жукова. За всю историю современного Омска автобусы по Панфилова и 3-й Транспортной никогда не ходили.