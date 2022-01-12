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Общество12 января 2022 4:35

В 10 километрах от Омска открыли новое кладбище

На территории близ Богородского поселения принимают первые захоронения
Наталья ВИРКУНЕН
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В период пандемии вопрос с площадью под захоронения поднимался не раз: на старых кладбищах свободные места быстро исчезали.

В период пандемии вопрос с площадью под захоронения поднимался не раз: на старых кладбищах свободные места быстро исчезали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях начал работу новый погост в 10 км от Омска по Сыропятскому тракту. Кладбище на шесть тысяч могил расположилось недалеко от Богословского поселения. Захоронения уже производят.

Ранее там была земля, предназначенная для ведения сельского хозяйства. Погост имеет территорию в 4 гектара. В данный момент управление землей передано ИП Светлане Кербер. К слову, 1,4 тысячи мест на этом кладбище обещали выделить под создание семейно-родовых мест погребения.