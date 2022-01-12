Генеральным директором ГК «Титан» назначили экономиста Ольгу Тарасенко

Фото titan-group.ru: Новый руководитель холдинга окончила Омский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии»

Очередные изменения в структуре братьев Сутягинских произошли сразу после новогодних каникул. Так, крупную производственную группу компаний «Титан» возглавила Ольга Тарасенко.

Она стала пятым руководителем холдинга за последнюю пятилетку. И первым за этот же срок генеральным директором, имеющим опыт работы в ГК «Титан».

Ольга Тарасенко начала свою работу в структуре группы компаний - Омском каучуке. С 1999 года она прошла путь от экономиста по планированию до заместителя генерального директора – начальника финансово-экономической службы. С 2020 года руководила финансово-экономическим блоком ГК «Титан».

Тарасенко сменила на посту гендиректора Фархада Самедова, приехавшего в Омск из Москвы. Из числа приезжих, руководивших холдингом в минувшие несколько лет, были Ян Кирсанов и Сергей Середа. До них шесть лет компанию возглавлял омич Валерий Бойко. Сейчас он является первым зампредом регионального правительства.