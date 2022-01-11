В Омске к Крещению активно готовят купели

Через неделю МЧС сообщат список оборудованных купелей в Омском регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники омского управления МЧС рапортовали о ходе подготовки к празднованию Крещения. Для окунающихся устанавливают специальные ограждения, мостки и трапы, поручни, проверяют уровень воды и толщину прибрежного льда.

- Каждый сотрудник, обеспечивающий безопасность на объекте, будет иметь при себе первичные средства оказания помощи и спасения. А также, в случае необходимости, будет оказывать помощь при спуске и подъёме из иордани, осуществляя визуальный контроль за окунающимися. Спасатели всегда рядом и смогут подхватить и вытащить, — рассказал старший инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Лазаренко.

Пока список купелей формируется, но в ведомстве обещают, что в черте города такая тоже появится.