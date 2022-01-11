Омского кондуктора-стюардессу переодели в «Модном приговоре»

Наталья очень эмоционально восприняла свой приезд на ТВ. Фото: Первый канал.

Пару дней назад омская кондуктор, получившая приставку «стюардесса» из-за своего гардероба с иголочки, Наталья Перешивка опубликовала в своем Instagram фото в униформе бортпроводника. Как оказалось, костюм она надела в связи с поездкой в Москву на съемки телепрограммы «Модный приговор» и бортпроводницей, к большому сожалению публики, так и не стала.

Весь Омск отлично помнит с иголочки одетого кондуктора муниципального автобуса, следующего по маршруту 109, Наталью Перешивку. Вместо растянутых теплых штанов и бесформенного свитера Наталья всегда сияла белыми воротничками отглаженных рубашек, узким кроем влитого жилета и эксравагантным головным убором. Благодаря своему внешнему виду женщина получила популярность среди пассажиров, пользователей социальных сетей, а затем стала героем нескольких ТВ-сюжетов. Однако в феврале прошлого года Наталья была вынуждена уволиться: столкнулась с завистью и непониманием коллег.

Несмотря на это, своей приверженности красивой одежде героиня не изменила и пошла дальше - подала заявку в «Модный приговор». Сейчас женщина работает на мебельной фабрике и сюда тоже предпочитает носить костюмы. Участие в передаче поможет Наталье найти свой новый стиль.