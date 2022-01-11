Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 11:21

За сутки в Омском регионе коронавирусом заболели всего 198 человек

Это минимальный показатель последних месяцев
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Похоже, регион благополучно справляется с заболеваемостью коронавирусом.

Похоже, регион благополучно справляется с заболеваемостью коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный минздрав опубликовал статистику заболеваемости COVID-19 за последние сутки. Заболевание выявлено только у 198 омичей. Показатель сопоставим с летними данными, когда в июне 2021 года выявляли в пределах 200 заболевших в сутки.

За этот же день выздоровевшими считаются 499 человек. Не справились с последствиями болезни - 10 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано почти 133 тысячи случаев заражения и 3 287 летальных исходов.