За сутки в Омском регионе коронавирусом заболели всего 198 человек

Похоже, регион благополучно справляется с заболеваемостью коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Региональный минздрав опубликовал статистику заболеваемости COVID-19 за последние сутки. Заболевание выявлено только у 198 омичей. Показатель сопоставим с летними данными, когда в июне 2021 года выявляли в пределах 200 заболевших в сутки.
За этот же день выздоровевшими считаются 499 человек. Не справились с последствиями болезни - 10 человек.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано почти 133 тысячи случаев заражения и 3 287 летальных исходов.