За сутки в Омском регионе коронавирусом заболели всего 198 человек

Похоже, регион благополучно справляется с заболеваемостью коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный минздрав опубликовал статистику заболеваемости COVID-19 за последние сутки. Заболевание выявлено только у 198 омичей. Показатель сопоставим с летними данными, когда в июне 2021 года выявляли в пределах 200 заболевших в сутки.

За этот же день выздоровевшими считаются 499 человек. Не справились с последствиями болезни - 10 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано почти 133 тысячи случаев заражения и 3 287 летальных исходов.