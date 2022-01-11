Омич покорил самый высокий вулкан Северной Америки

Фото пресс-служба СибГУФК: На вершине омич установил флаг родного вуза

5636 метров над уровнем моря - именно эта точка была покорена омичем Игорем Здановичем. Восхождение на вершину мексиканского вулкана Орисаба, что в Северной Америки, заняло семь дней.

Сначала команда альпинистов взошла на вулкан Попокатепетль - 5426 метров. Спустя 3 дня Здановичу и его напарнику покорилась и вершина Орисаба. К слову, омич является доцентом кафедры СибГУФКа.

Орисаба – это третья по высоте гора в Северной Америке. Его вершина благодаря большой высоте покрыта снегом круглый год. Вулкан входит в семерку самых высоких вулканов.

Напомним, ранее СМИ писали об враче-офтальмологе Екатерине Калижниковой, которая также в составе группы покорила самую высокую гору Европы - Эльбрус.